بادرت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمشاركة مع الاستشاري العالمي شركة «MWH» بدراسة برنامج تحسين جودة مياه الشرب بالمنطقة الشرقية لحل مشكلة ارتفاع نسبة الملوحة في إمدادات مياه الشرب، وتنوي الوزارة طرح مشاريع عدة لحل مشكلة ارتفاع نسبة الملوحة، وذلك بإنشاء مشاريع «تصميم وتنفيذ» لتطوير شبكات وأصول توزيع المياه في 6 مدن في المنطقة الشرقية، وهي: الخُبَر، والدمام، والقطيف، والجبيل، والأحساء، وبقيق.ويتألف برنامج تحسين جودة مياه الشرب من مشاريع ستطرح قريبا، وهي مشاريع تتألف من بناء خزانات كبيرة ومتوسطة الحجم للارتقاء بمستويات التخزين التشغيلية، ومحطات ضخ وتمديد خطوط نقل رئيسية لربط مصادر المياه الجديدة مع الخزانات وتوفير خطوط حلقية إستراتيجية في المدن، وتمديد شبكات توزيع يتم من خلالها توزيع المياه على المناطق التي يتم إمدادها حالياً بالمياه المالحة، ويبلغ إجمالي الميزانية المخصصة لمختلف مشاريع البرنامج في المدن الست نحو 5 مليارات ريال (1.34 مليار دولار أمريكي) خلال 5 سنوات (2018 - 2022).ودعت الوزارة المقاولين العالميين والمحليين المهتمين لجلسة عرض تفصيلي لهذه المشاريع سيقوم بها فريق عمل البرنامج بمدينة الدمام في قاعة المؤتمرات بالإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية يوم الإثنين 27 رمضان 1439 الموافق 11 يونيو 2018 الساعة العاشرة صباحا.