تفقد وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف اليوم (الأربعاء) وكالة الحرس الوطني بالقطاع الغربي.وأعرب الأمير خالد بن عبدالعزيز عن سعادته بلقائه منسوبي الحرس الوطني بالقطاع الغربي، وبما شاهده ولمسه من إخلاص وروح معنوية وجاهزية عالية لخدمة الوطن، مشيداً بالدور المميز الذي تؤديه وكالة الحرس الوطني بالقطاع الغربي والأعمال المشرفة التي تقوم بها أسوة ببقية قطاعات وزارة الحرس الوطني.وانتقل وزير الحرس الوطني إلى قاعة المحاضرات الرئيسية، واستمع خلالها إلى إيجاز عن مهمات وواجبات الحرس الوطني بالقطاع الغربي، وذلك في سبيل إيجاد بيئة عمل فاعلة ومنتجة في كل ما يسند إليها من مهمات وما تقوم به من واجبات، عقب ذلك استمع إلى إيجاز قدمه أركانات القطاع الغربي عن جاهزية القطاع وخططه.