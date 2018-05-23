تنظم الهيئة العامة للثقافة فعاليات متنوعة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض يومي الجمعة والسبت القادمين، تحت مسمى «الخيمة الرمضانية» التي تضم مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية تستهدف كافة أفراد العائلة، بمشاركة نخبة من الفنانين والإعلاميين ونجوم المجتمع.وسيبدأ برنامج الخيمة الرمضانية من الساعة 10 مساءً إلى 2 صباحًا ويشمل مسارات متعددة، منها ورشة الكتب الأسرية للأطفال مساء الجمعة، ودورة تدريبية عن العمل التطوعي مساء السبت، إلى جانب حوار رمضاني مع نخبة من النجوم.كما ستشهد فعاليات الخيمة الرمضانية عدة أنشطة في الساحة الخارجية لمركز الملك فهد الثقافي، مثل «خيمة أبو ريان الحمدان الشعبية»، و«خيمة ضيافة VIP»، ومعرض الحرف اليدوية والأسر المنتجة، وفعاليات المسرح المفتوح، وأوبريت واستعراض للأطفال وفرقة دريمز.وتأتي فعاليات «الخيمة الرمضانية» ضمن مجموعة فعاليات ستقدمها الهيئة العامة للثقافة في شهر رمضان المبارك من منطلق حرصها على تعزيز الحراك الثقافي المحلي بفعاليات متنوعة تستهدف كافة شرائح المجتمع.