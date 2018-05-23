دعا أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى إيجاد برنامج إلكتروني للربط بين الجمعيات الخيرية على مستوى المنطقة، وتأسيس قاعدة بيانات ومعلومات للمستفيدين من خدمات الجمعيات لتحري الدقة لمن هو محتاج فعلاً للمساعدة، وضبط العمل في توجيه النفقات، مشدداً على أهمية البحث عن المحتاجين المتعففين والوصول إليهم ومساعدتهم، وتحري الدقة في توجيه النفقات لمستحقيها.وأشاد خلال ترؤسه أمس الاجتماع العادي للجمعية العمومية لجمعية البر الخيرية «بر»، لمناقشة ميزانية الجمعية وفروعها للعام المالي 2016 والعام المالي 2017 في مقر الجمعية في بريدة، بجهود جمعية البر وما قدمته من مبادرات رائدة ومتميزة في مجال العمل الخيري ودعم ومساعدة المحتاجين، وما شهدته من تحول ملموس من خلال إقامة برامج تدريبية وتأهيلية لمستفيديها، من جهة أخرى، رأس ‏الأمير فيصل بن مشعل بمقر الإمارة ببريدة اليوم (الأربعاء)، اجتماعاً بشأن مشروع نادي الطيران السعودي بالمنطقة في محافظة الرس، ومناقشة مراحل العمل في المشروع.وبارك اعتماد ناد للطيران السعودي بمحافظة الرس على مساحة إجمالية قدرها 17,600,000 م2، مثنياً على الجهود التي بذلت حتى تحقق ذلك.