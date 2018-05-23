طالب أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم «تراحم»، بإعداد تقرير كل ثلاثة أيام طيلة شهر رمضان لما يتم انجازه في الإفراج عن عدد من النزلاء الغارمين، ولَمِّ شملهم بأسرهم في هذا الشهر المبارك من خلال تقديم الدعم المادي للنزلاء المتعثرين في سداد المطالبات المالية المترتبة بحقهم بموجب قرارات شرعية نهائية لتسهيل إجراءات الإفراج عنهم، تحقيقاً لمفهوم العمل الإنساني التكافلي لهذه الفئة من المجتمع، مع ضرورة التواصل مع أهل الخير للتبرع والمساهمة لدعم اللجنة لتتمكن من القيام بواجباتها المناطة بها.وأشاد خلال تدشينه اليوم (الأربعاء)، حملة «تفريج كربة» واستقباله رئيس اللجنة في المنطقة العميد متقاعد سعود الرويلي، بالدور الفاعل التي تبذله اللجنة لخدمة السجناء والمفرج عنهم بمختلف المجالات، مؤكداً ضرورة العمل مع المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم اللجنة ومساعدة المعسرين واسرهم وحصر احتياجاتهم وإعداد برنامج لتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم.