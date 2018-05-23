التقى الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم (الأربعاء)، السفير الأمريكي لدى بلاده، ماثيو تولر.وجرى خلال اللقاء، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مناقشة عدد من القضايا ومستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن.وثمن الرئيس اليمني جهود الولايات المتحدة الداعمة للشرعية الدستورية في بلاده، ومستوى التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة باليمن والمنطقة من خلال مكافحة الاٍرهاب ومواجهة تدخلات النظام الإيراني في المنطقة وميليشياتها الحوثية.وجدد «هادي» حرص إدارته الدائم على السلام وفقاً لمرجعياته المتعارف عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216.