أضحى مسجد شاكلويل لايف بضاحية هاكني بلندن أول مسجد في العالم يقبل التبرعات بالعملة الافتراضية «بتكوين»، بعدما أفتى أحد العلماء المسلمين بأن البتكوين ووصيفاتها من العملات الافتراضية تعتبر حلالاً في شرع الإسلام. وذكرت صحيفة «هاكني غازيت» المحلية أن المسجد يأمل بجمع ما قيمته 10 آلاف جنيه إسترليني من «البتكوين»، وعملة «إيثيريم»، خلال شهر رمضان الجاري، من زكوات المسلمين. ويعتقد بأن المسجد اتخذ قراره بهذا الشأن إثر نشر دراسة أجراها عالم إندونيسي خلصت إلى تحليل تعامل المسلمين بالعملات الرقمية.