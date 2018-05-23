أطلق مركز الخدمات الإلكترونية بوزارة الثقافة والإعلام، خدمة الدعم المباشر للمستفيدين من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الثقافة والإعلام وعبر خدمة «فوري» للتواصل المباشر عبر البوابة الإلكترونية وعبر الشبكات الاجتماعية، وذلك ضمن خطواته المتسارعة لتسهيل الحصول على الخدمات إلكترونياً.كما أطلقت الوزارة خدمة الشخصية الافتراضية، التي تعد الخدمة الأولى من نوعها على مستوى الخدمات الإلكترونية الحكومية بالمملكة، وتهدف الخدمة لتفعيل التواصل الفوري والمباشر مع كافة المستفيدين من خدمات المركز عبر منصة تويتر، وسيتم تقديم الخدمة عبر حساب مركز الخدمات moci_eservices، ومن ثم الرد على طلب الاستفسارات آليًا عبر نظام مخصص لذلك، كما يمكن الحصول على طلب الخدمات الفورية عبر كلمات مفتاحية لخدمات الوزارة وهي مدعومة بكافة أشكالها بالنص والصورة والفيديو والروابط السريعة.وأوضحت الوزارة إنه سيتم إشعار فريق الدعم الفني بشكل مباشر لمتابعة تفاصيل كافة الاستفسارات، ليتم من خلالها تقديم الدعم الفني اللازم للمستفيدين، وتشمل خدمة الرد الآلي جميع الخدمات التي يقدمها المركز من خدمات التراخيص الإعلامية، وخدمات فسح الكتب والمطبوعات، والإعلانات على صحيفة أم القرى، وغيرها من الخدمات الأخرى.وكانت وزارة الثقافة والإعلام قد أطلقت في فبراير الماضي، مركز الخدمات الإلكترونية بمقر وكالة الشؤون الثقافية في مبنى الوزارة، بهدف خدمة العملاء وتسهيل إجراء المعاملات إلكترونياً عبر مركز موحد، يقدم مختلف الخدمات لتسريع العمل في إجراء المعاملات بالوزارة، ويتم من خلال المركز، تقديم جميع الخدمات الإلكترونية للهيئات والوكالات التابعة للوزارة إلكترونياً من خلال أنظمة إلكترونية حديثة تساعد في تسهيل حصول المواطنين وعملاء الوزارة على الخدمات في أسرع وقت، كما يتيح المركز لعملاء الوزارة متابعة جميع مراحل معاملاتهم إلكترونياً.