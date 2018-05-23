«عكاظ» (الرياض)كشف التقرير الشهري لوزارة النقل عن أن إجمالي عدد الرحلات على مختلف طرق المملكة خلال شهر أبريل 2018م بلغ 55 مليون رحلة، مقارنة مع شهر مارس الماضي الذي شهد تسجيل 56 مليون رحلة، ما يمثل انخفاضاً نسبته 1.8%، غطى خلالها التقرير ثلاثة محاور رئيسية هي: تقدير مستويات الخدمة على وصلات الطرق، والحركة المرورية اليومي على شبكة الطرق، و الحوادث المرورية.
وبين التقرير أن طريق جدة مكة المكرمة (الحرمين) سجل أعلى عدد رحلات الطرق في المملكة، إذ وضعت الوزارة تعدادًا دائمًا على محطات تقع على وصلات طرق الوزارة منها المصممة بأحجام مرور مرتفعة، مبينا أن وزارة النقل استخدمت أسلوبين لتقدير مستويات الخدمة على تلك الوصلات باستخدام البيانات المتوفرة أي باستخدام بيانات الحركة المرورية خلال شهر أبريل- 2018 م، وأظهرت نتائجه أن تقدير مستويات الخدمة لواصلات الطرق الأكثر ازدحاماً بطرق الوزارة مبنية على الحجم والكثافة تصدر فيه طريق جدة مكة المكرمة (الحرمين) الطرق التي شهدت عدد رحلات مرتفعة خلال شهر أبريل بواقع 2.6 مليون رحلة، تبعه طريق مكة المكرمة جدة 1.7 مليون رحلة في اتجاهيه، ثم طريق الظهران الجبيل مُسجلا 1.5 مليون رحلة.
وبالنسبة لتقدير مستويات الخدمة لواصلات الطرق الأكثر ازدحاماً بطرق وزارة النقل المبنية على السرعة المتوسطة سجل طريق مكة إلى جدة إجمالي 2,736,701 مركبة، تبعه طريق أبوحدرية إلى البحرين بإجمالي 1,123,860 مركبة، ثم طريق الدمام على الرياض بإجمالي 846,551 مركبة.
ورصد تقرير الحركة المرورية عدد العدادات الفعالة والمرتبطة بوزارة النقل والحركة المرورية على عدد من الطرق التابعة للوزارة على شبكة طرق المملكة وأوقات الذروة ومعدل السرعات وتجاوزات السرعات المحددة للسيارات الصغيرة وللشاحنات ذات الأوزان الثقيلة، في حين يعد التقرير ركيزة تعتمد عليها وزارة النقل في إعداد خطط للتوسع وإنشاء شبكة الطرق اعتمادا على الكثافة المرورية وتعداد الحركة ضمن الخطط الإستراتيجية للنقل ودراسة وتحليل الحركة المرورية مع عدد الحوادث ومعدل السرعات، بما يمكنها من الاستفادة من المخرجات النهائية للجهات الامنية وأمن الطرق، وتحديد أولويات الصيانة للطرق ذات معدلات الحركة المرورية الكثيفة.
ووفق تقرير الحركة المرورية اليومي على شبكة طرق المملكة فقد وصل إجمالي وحدات التعداد المروري خلال شهر أبريل 2018م إلى 214 وحدة تعداد مقارنة بعدد 138 وحدة تعداد بنفس الشهر من عام 2017م، حيث تم تركيب عدد 2 وحدة تعداد مروري على طرق الوزارة وهي كالتالي: طريق حفر الباطن - رفحاء رقم 85 بمنطقة الحدود الشمالية، طريق رفحاء - لينه - سامودة رقم 6262 بمنطقة الحدود الشمالية.
وبالرجوع لبيانات التقرير الشهري من النظام المستخدم بوزارة النقل تبين وجود عدد من الطرق تم تصنيفها كأكثر الطرق كثافة وهي حسب الترتيب طريق جدة إلى مكة (الحرمين في الاتجاهين بمتوسط 163,796 سيارة و14,506 شاحنة، تلاه طريق مكة- جدة في الاتجاهين بمتوسط 109,279 سيارة، و6,519 شاحنة).
وتضمن التقرير الشهري حركة المرور على مداخل كل من مدينتي الرياض ومكة المكرمة حيث أظهرت بيانات وحدات التعداد المروري خلال شهر أبريل 2018م تسجيل مدخل الرياض من طريق القصيم لأعلى متوسط لحركة للسيارات بإجمالي يفوق 100 ألف مركبة، تلاه مدخل الرياض من طريق جدة بمتوسط إجمالي 61,749 مركبة، ثم مدخل الرياض من طريق الخرج بمتوسط إجمالي 59,093 مركبة. وبالنسبة للعاصمة المُقدسة فقد سجل مدخل مكة المكرمة من طريق جدة إجمالي متوسط 31 ألف مركبة، تلاه مدخل مكة المكرمة من طريق الطائف بمتوسط إجمالي 15,967 مركبة، ثم مدخل مكة المكرمة من طريق السيل بمتوسط إجمالي 15,137 مركبة.
كما بين التقرير تخطي السرعة في أكثر من طريق حيث يتم حصر للطرق التي تتخطى فيها السيارات الصغيرة 140 كم/ساعة والشاحنات 100 كم/ساعة، وجاء طريق الرياض إلى بيشة في صدارة الطرق التي شهدت تجاوز السيارات للسرعة المحددة بنسبة 45%، ثم طريق نجران إلى السليل بنسبة 43%، والحوطة إلى الأفلاج بنسبة 39%، علاوة على ارتفاع بعض الطرق من حيث تخطي الشاحنات للسرعات المقررة وهي كالتالي: طريق الرياض إلى الهفوف بنسبة 87%، وطريق درب إلى القنفذة بنسبة 83% ثم طريق الرياض إلى الطائف بنسبة 65%.
وأظهر التقرير الخاص بمراقبة الحركة المرورية على محولات الطرق بمدينة الرياض وطريق العيون العقير بالمنطقة الشرقية أن أعلى متوسط للحركة المرورية كان على كل من المحول المتواجد عد نفق الديوان المتجه إلى الغرب بمتوسط يفوق 25 ألف مركبة يومياً ويليه محول مخرج رقم (8) المتجه إلى طريق المطار بمتوسط يفوق أيضا 25 ألف مركبة يومياً، وتبين أن متوسط الحركة المرورية على طريق العيون / العقير قد تجاوز 720 مركبة يومياً خلال شهر أبريل 2018م.
أما عن تقرير الحوادث المرورية الشهري لشهر أبريل 2018م الذي يعتمد على البيانات الواردة والمدخلة من فروع وزارة النقل بمناطق المملكة فقد بين انخفاض عدد الإصابات بإجمالي 907 حالات إصابة خلال شهر أبريل 2018م مقارنة بالشهر السابق حيث كان إجمالي الإصابات 976 إصابة خلال شهر مارس 2018م.
وإضافة إلى نظام ساهر، فقد اعتمد التقرير الشامل للحوادث المرورية ربط هذه الحوادث بعدّادات الحركة المرورية لوزارة النقل المركّبة على الطرق واسقاطها وفقاً للعلامات الكيلومترية في مختلف أنحاء المملكة.
وقال التقرير الشهري لوزارة النقل إنه من شأن هذا البرنامج توفير إحصاءات دقيقة ومعلومات مهمّة عند مناقشة طلبات تحسين أو ازدواج الطرق، وكذلك عند مناقشة التطوير والتنمية مع الجهات الخدمية الأخرى، إضافة إلى مساهمته في الارتقاء بمعايير السلامة وجودة الأعمال المنفذة في المواقع التي تشهد حركة مرورية مرتفعة.
يذكر أن وزارة النقل توفّر جميع البيانات المفتوحة حول الحركة المرورية ومستويات الخدمة على الطرق والحوادث المرورية من خلال موقعها https://www.mot.gov.sa/.