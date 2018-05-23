نقل محافظ ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح اليوم (الأربعاء)، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وتعازي أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، ونائبه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز إلى أسرة الشهيد صالح جابر ال مسعود الوادعي من منسوبي قوة الافواج بظهران الجنوب الذي استشهد أمس (الثلاثاء)، في الخطوط الامامية قبالة ظهران الجنوب.وأدى جموع المصلين الصلاة على الشهيد في جامع ظهران الجنوب الكبير يتقدمهم محافظ ظهران الجنوب، ومدير الشرطة العقيد يوسف القحطاني، وجموع غفيرة من أقارب الشهيد وزملائه.وعبّر القرقاح عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.فيما عبر أقارب الشهيد عن اعتزازهم بشهادة ابنهم دفاعاً عن الدين والوطن، مثمنين اهتمام القيادة الرشيدة بأبناء هذا الوطن المعطاء.