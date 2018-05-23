تقدم وزارة التجارة والاستثمار لأول مرة كافة خدماتها لقطاع الأعمال خلال الفترة المسائية في شهر رمضان الجاري، عبر 7 مراكز رئيسية في مختلف مناطق السعودية، تبدأ من التاسعة وحتى الواحدة منتصف الليل، إضافة إلى العمل خلال أوقات الدوام الرسمي بالفترة الصباحية، وذلك سعيا من وزارة التجارة والاستثمار لتسهيل أعمالها وتيسير خدماتها لكافة المستفيدين.وتتوزع فروع مراكز خدمات العملاء المقدمة للخدمات على مختلف مناطق المملكة، وهي مركز خدمة العملاء بمدينة الرياض مخرج 6، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، وأبها، وبريدة، ونجران، ومن أبرز هذه الخدمات المقدمة خدمات السجل التجاري وشهادات المنشأ وخدمات الشركات وغيرها.وتقدم الوزارة أيضا وعلى مدار الساعة 52 خدمة إلكترونية عبر موقعها الإلكتروني للشركات والمؤسسات والأفراد؛ بهدف تسهيل بدء ممارسة النشاط التجاري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية للمملكة.