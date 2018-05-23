ألغت جامعة الدول العربية مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الخارجية بجمهورية جواتيمالا عام 2013م، مع إبلاغ الجانب الجواتيمالي بعدم المضي قدمًا في أي تعاون بينهما نتيجة لموقف جواتيمالا من قضية القدس.وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي في تصريح له اليوم (الأربعاء)، أنه تم إبلاغ الجانب الجواتيمالي بأن هذا الإجراء يأتي نتيجة لإقدام جواتيمالا على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بما شَكّل مخالفة واضحة وصريحة وسابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، وتعدّ انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصِّلة، على النحو الذي يهدد السلم والأمن الدوليين ويضعف المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي.ونوّه «عفيفي» إلى دعوة جامعة الدول العربية إلى دول العالم كافة لعدم الإقدام على اتخاذ خطوة نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومن بينها تلك المتعلقة على وجه التحديد بوضعية القدس.