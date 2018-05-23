انطلقت منافسات البطولة الرمضانية بنادي الصم بجدة بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية، يتقدمهم رئيس مجلس إدارة النادي عدنان العريف، وأعضاء مجلس الإدارة وحضور جماهيري كبير. وتستمر المنافسات حتى يوم السبت 17 رمضان الجاري، مشتملة على كرة القدم والبولينغ والألعاب الترفيهية البلياردو وتنس الطاولة والفرفيرة والبلوت والمسابقات الثقافية.وأسفرت نتائج كرة القدم عن فوز فريق نادي الصم بجدة (أ) على فريق نادي الصم (ب) بـ5 أهداف مقابل هدف. وفي المباراة الثانية، تمكن فريق نادي الصم بجدة (د) من الفوز على فريق نادي الصم (هـ) بـ3 أهداف لهدف.وستنطلق مباريات الجولة الثانية من منافسات كرة القدم يوم الخميس الـ8 من شهر رمضان بلقاءين الأول يجمع فريقي نادي الصم (أ) بنادي الصم (ج) على ملعب رقم 1، وفي المباراة الثانية يتقابل فريقا نادي الصم (د) ونادي الصم (و) على ملعب رقم 2، وذلك في تمام الساعة الـ11.يذكر أن البطولة يشارك فيها أكثر من 200 لاعب أصم يتنافسون على جوائز تتجاوز 40 ألف ريال نقداً بخلاف الجوائز العينية والتقديرية التي سيتم توزيعها على الفائزين بالمراكز الأولى في اليوم الختامي للبطولة.