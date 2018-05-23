سيتحدد الليلة الفريق الثاني والثلاثون المتأهل للتصفيات النهائية لكأس العرب للأندية الأبطال، وذلك عندما يلتقي فريق اتحاد الفتح المغربي بفريق السالمية الكويتي وكذلك فريق الاتحاد الاسكندري بفريق اساس الجيبوتي وستقام المباراتان في نفس التوقيت الساعة العاشرة ليلا.يدخل فريق اتحاد الفتح هذا اللقاء وهو متصدر بفارق هدفين عن الاتحاد الاسكندري فلكل منهما اربع نقاط، ويحتاج المغربي إلى الفوز مع تعثر منافسه المباشر الاتحاد الاسكندري بالتعادل او الخسارة، اما في حالة فوز الفريق المصري فسينظر لفارق الاهداف.اما فريق السالمية فيدخل اللقا بعد ان فقد الامل بالتأهل بعد خسارته الثقيلة من الاتحاد الاسكندري بخماسية نظيفة، ويأمل الفريق الكويتي لمسح تلك الصورة في لقاء الليلة.يخوض فريق الاتحاد الاسكندري هذا اللقاء بعد ان جمع اربع نقاط ويحل بها ثانيا بفارق الاهداف، ويسعى الفريق المصري الى استغلال تواضع الفريق الجيبوتي لاحراز اكبر عدد من الاهداف على امل تخطي الفارق التهديفي مع المتصدر اتحاد الفتح ليخطف بطاقة التأهل، اما الفريق الجيبوتي فيعد الحلقة الاضعف في المجموعة حيث تلقى مرماه ١١ هدف في لقائين فقط وعجز هجومه عن تسجيل اي هدف.