أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم (الأربعاء)، مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات المستفيدين بمبلغ إجمالي بلغ 40,277,291 ريالًا، تشمل 5 أشهر.وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس أن المكافآت تشمل إعانات طلاب وطالبات المدارس النائية والحدودية ومدارس القطاع الجبلي، بالإضافة لمكافأة مدارس تحفيظ القرآن الكريم ومكافأة أبناء المعلمين المتوفين، مبينا أن ذلك يأتي في إطار عناية حكومتنا الرشيدة بأبنائها الطلاب والطالبات.وأكد حرص تعليم جازان على حصول المستفيدين من المكافآت على مستحقاتهم المالية والاستفادة منها خصوصاً في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.وأشار إلى أن عدد الطلاب والطالبات المستفيدين من المكافآت بلغ 39 ألف طالب وطالبة.