ناقش رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أمس (الثلاثاء)، في القاعة الكبرى بالمعهد العالي للدعوة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث عبد الله بن مترك القحطاني وعنوانها «سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في العمل التطوعي».وأشرف على الرسالة التي تقدم بها الباحث إلى قسم الدراسات الإسلامية المعاصرة بالمعهد العالي للدعوة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مدير الجامعة الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل.وبعد عرض مختصر للرسالة ناقش رئيس مجلس الشورى الباحث مبديا بعض الملاحظات على الرسالة كما شارك في المناقشة وكيل المعهد العالي للدعوة والاحتساب الدكتور محمد بن خالد البداح.وأوصت اللجنة بعد أن انتهت من المناقشة والمشاورات بقبول الرسالة ومنح درجة الدكتوراه للباحث بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطباعة الرسالة من قبل الجامعة، ونشرها وتوزيعها على المؤسسات الأهلية والحكومية في الداخل والخارج.