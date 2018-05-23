رأس الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية في مكتبه اليوم (الأربعاء)، الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية في دورته الخامسة 1439-1443ه, بحضور أعضاء مجلس الإدارة.وفي بداية الاجتماع هنا الأعضاء الجدد بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة في دورته الجديدة بعد أن تم انتخابهم معرباً عن الفخر والاعتزاز بوجود عناصر نسائية في مجلس ادارة الجمعية ومثنياً على دورهم في مجال العمل الخيري متمنياً لهم التوفيق، كما قدم الشكر للأعضاء السابقين على ما قدموه في الدورة السابقة، ومشيداً بما يحظى به القطاع الخيري بالمملكة من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لخدمة المواطن في شتى المجالات ودعم آلية العمل الخيري، منوهاً بجهود الجمعية وقال الأمير فهد بن سلطان نسعى ان تواكب الجمعية النهضة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا في شتى المجالات وتتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأكد حرص المجلس ان يضم كافة الخبرات التي يمكن ان تدعم اعمال الجمعية كما أكد على أهمية التواصل مع المجتمع عبر القنوات الرئيسيّة ووسائل التواصل الاجتماعي.بعد ذلك اطلع سموه على تقرير عن برامج ومشاريع الجمعية المختلفة التي تنفذها في مدينة تبوك وفي محافظات ومراكز وقري وهجر المنطقة، كما ناقش سموه عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بالإضافة إلى تشكيل اللجان بالجمعية .