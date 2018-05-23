أكد الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، أن انخراط خريجي الجامعات في سوق العمل، وتوفير فرص العمل الملائمة للتخصصّات التي حصلوا عليها، مهمة مسؤولي المنطقة في القطاعين العام والخاص، حاثاً سموه الجميع على تكاتف الجهود من اجل خلق الفرص الوظيفة، وتدريب الخرجين على رأس العمل بما يمكنهم من آداء أعمالهم على الوجه المطلوب، ليسهموا بذلك في تنمية بلادهم، جاء ذلك خلال رعايته لحفل تخريج 3384 طالباً يمثلون الدفعة الرابعة عشر من طلاب جامعة طيبة، وذلك في مختلف الدرجات العلمية الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس للعام ١٤٣٨-١٤٣٩ هـوأشار الأمير فيصل بن سلمان الى أهمية دور خريجي الجامعة في المساهمة في التنمية الوطنية من خلال تخصصاتهم وخبراتهم في مرحلتهم الأكاديمية متى ما اعطو الفرصة السانحة لذلك، داعيا الخريجين إلى الاستثمار في المشاريع الواعدة ذات الفائدة للاقتصاد والمجتمع, والاستفادة من الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة لتحويل أفكارهم الناجحة إلى مشاريع استثمارية على أرض الواقع.و ألقى مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني كلمة شكر فيها خادم الحرمين الشرفين، وولي عهده الأمين على ما يولونه من رعاية واهتمام بالطلاب والطالبات والمبادرات الاكاديمية والتعليمية، مشيرا إلى أن هذه الرعاية أسهمت في مواصلة القطاعات التعليمية عموما والجامعات خصوصا خططها التطويرية في المرافق التعليمية والمناهج الاكاديمية.وأبان السراني أن الجامعة تتلقى اهتماما من الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، حيث يحرصان على متابعة انشطة الجامعة الاكاديمية والاستثمارية.وبارك السراني للخريجين على إنجازهم بعد أن نهلوا من معين هذه الجامعة الرائدة، وبذلوا قصارى جهودهم ليشاركوا في تقدم وطننا الحبيب، الذي قدّم ــ وما يزال يقدم ــ لهم الكثيـر من الدعم والمساندة والتمكين، ليحققوا تطلعات حكومتنا الرشيدة.وأكد أن الجامعة اخذت شعارها لهذا العام« الإبداع والاستثمار» ومن خلاله حققت انجازاتها الإبداعية والاستثمارية وعلى رأسها تدشين شركة وادي طيبة، وتوقيع إنشاء مدارس عالمية من الروضة حتى الثانوية العامة« لطلاب والطالبات»، مضيفا بأن الجامعة تبنت في جميع أعمالها محددات تعتمد على التميز والتفرد والتركيـز، وتمكنت بفضل الله ثم بفضل الدعم المادي والمعنوي المتواصلين الذي تلقاه الجامعة من حكومتنا الرشيدة، ومن خلال إستراتيجية ورؤية واضحة ومبادرات نوعية من تحقيق إنجازات فريدة تزايدت وتيرتها في السنوات الأخيـرة.وأشار السراني إلى أن الجامعة تسعى لتبني أحدث المستجدات وأعلى المعايير الأكاديمية العالمية في تصميم وتنفيذ البرامج الأكاديمية ورعاية الطلاب وتأهيلهم وتمكينهم وتدريبهم، وتحقيق رؤية المملكة 2030 ومواكبة التطلعات الطموحة فيها، حيث أسهمت الجامعة بتقديم مبادرات ترتكز على إمكاناتها وقدراتها المتراكمة في مجالات التميـز والخبـرة التعليمية، والبحوث العلمية، وتوسيع أثر منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير إدارة المؤسسات غيـر الربحية، والبرامج المجتمعية.وأكد أن الجامعة واستنادا الى المؤتمر الدولي لأنسنة المدن الذي أقيم مؤخراً ولقي نجاحا باهراً، عزمت إطلاق جائزة حول أنسنة المدن باسم سمو أمير منطقة المدينة المنورة.بعدها ألقى أحد الطلبة الخريجين كلمة نيابة عن زملائه أعرب فيها عن سعادتهم بهذا التخرج، موجها رسالة إلى زملائه الخريجين "بعد اربع سنوات من الذكريات والموافق الجميلة الجهد والعمل، ها نحن نتخرج لنقدم لوطننا الغالي كل ما نستطيع من خدمات ابداعية مخلصين في أعمالنا لله والمليك والوطن" .عقب ذلك تم إلقاء القسم من قبل الكليات الصحية وأعلن القسم عميد كلية الطب د.حمدي المرامحي، ثم كرم أمير المنطقة الفائزين في مسابقة سفراء الوسطية ٣، والطلبة الحاصلين على مراتب الشرف الأولى.