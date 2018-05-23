تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى تأثر أجزاء من المملكة العربية السعودية بالعاصفة المدارية (MEKUNU) بعد مرورها ببعض المناطق في سلطنة عمان والجمهورية اليمنية، وذلك اعتباراً من يوم السبت 1439/09/11هـ الموافق 2018/05/26م إلى الثلاثاء 1439/09/14هـ الموافق 2018/05/29م.وتفيد تحليل خرائط الطقس ومتابعة صور الأقمار الصناعية ومخرجات النماذج العددية للعاصفة المدارية (MEKUNU) في بحر العرب أن تتأثر الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية (محافظة الخرخير)، منطقة نجران (شرورة) والشريط الحدودي مع سلطنة عمان وصحراء الربع الخالي بالأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى جريان السيول والرياح النشطة التي قد تصل سرعتها إلى أكثر من ٨٠ كم/س مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى انعدام في الرؤية الافقية. كما لا يستبعد أن تتأثر الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض (الأفلاج، وادي الدواسر، ليلى) والشرقية (العبيلة) ومحافظة نجران بالأمطار الرعدية المتوسطة والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار وذلك بسبب اقتراب العاصفة اعتباراً من مساء يوم (الأحد) القادم. وتدعو الهيئة الجميع إلى متابعة ما يستجد من تقارير عن الحالة والتي قد يتغير مسارها خلال الأيام القادمة، من خلال متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.