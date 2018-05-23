أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي حملة للتبرع بالدم في مناطق ومدن المملكة، خلال الفترة 1-30 رمضان 1439هـ، تزامنا مع الحملة التي أطلقها المكتب الإقليمي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في مختلف دول الشرق الأوسط لتشجيع الجمهور على التبرع بالدم.وأعن مدير عام إدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي منير ناقرو، أن حملة التبرع بالدم تهدف إلى توفير الكمية الكافية من وحدات الدم خلال الفترات التي تتدنى فيها التبرعات مثل شهر رمضان، إضافة إلى توعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ المرضى والمصابين.وأوضح أنه تم تخصيص 5 بنوك لاستقبال المتبرعين بالدم في مدينة الرياض وهي مستشفى الملك خالد الجامعي ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومدينة الأمير سلطان الطبية ومدينة الملك عبد العزيز الطبية ومدينة الملك فهد الطبية، كما تم تخصيص سيارة للتبرع في حي البجيري بالدرعية التاريخية.وأشار ناقرو إلى أن الهيئة خصصت 5 بنوك في المنطقة الشرقية، وهي بنك الدم الإقليمي بالدمام، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومستشفى القطيف العام، ومستشفى الخفجي العام، ومستشفى النعيرة العام، كما تم تخصيص 3 بنوك أخرى في منطقة حائل وهي مسشتفى الملك خالد ومستشفى حائل العام ومستشفى النساء والولادة.يذكر أن حملة التبرع بالدم التي تشرف عليها هيئة الهلال الأحمر السعودي بمشاركة العديد من المتطوعين والمتطوعات، سوف تنطلق في العديد من مدن ومحافظات ومناطق المملكة خلال الأيام القادمة من شهر رمضان المبارك.