في الوقت الذي يقترب فيه موعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام القادم زاد عدد حاملي جوازات السفر البريطانية الذين أصبحوا مواطنين ألمانا بنسبة 162 في المئة العام الماضي، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني اليوم الأربعاء.وحصل ما يقرب من 7500 بريطاني على الجنسية الألمانية العام الماضي. ويأتي هذا بعد زيادة بنسبة 361 في المائة في عام 2016 ، ليصل بذلك العدد الإجمالي خلال العامين إلى نحو 10400. وهذا الرقم أكثر من مثلي عدد البريطانيين الذين أصبحوا ألمانا في 15 سنة من عام 2000.وقال المكتب "هناك صلة واضحة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي" مضيفا أن البريطانيين هم ثاني أكبر مجموعة تحصل على الجنسية الألمانية العام الماضي بعد نحو 15 ألف تركي.وفي ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رغم تحديد موعد للانسحاب في مارس آذار عام 2019 ، فإن العديد من البريطانيين يشعرون بالقلق من فقدان حقهم في العيش والعمل في أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي يشهد فترة نمو طويلة بشكل غير معتاد بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى مستويات قياسية. ويحتاج البريطانيون عادة إلى العيش في ألمانيا لمدة ثماني سنوات للتأهل. وتستغرق عملية تقديم الطلبات أكثر من ستة أشهر ويمكن للبريطانيين الحصول على الجنسية المزدوجة بينما لا تزال بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي.وبوجه عام، ارتفع عدد الأشخاص الذين أصبحوا مواطنين ألمانا بنسبة 1.7 بالمئة في العام الماضي إلى 112200، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013.