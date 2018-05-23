غادرت رحلة الخطوط السعودية رقم 3818 مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عند الساعة 7.30 من مساء أمس متجهة إلى مطار دكا في بنغلاديش بعد أن تعذر إكمال الرحلة أمس الأول نظراً لتعرض الطائرة بعد مغادرتها لخلل فني في النظام الهيدروليكي ليتم تحويلها إلى مطار الملك عبدالعزيز، واتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامة الضيوف وطاقم الملاحين.وتقدم مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر مودعي ضيوف «السعودية» على الرحلة عند بوابة المغادرة إلى الطائرة التي تم تعيينها بطاقم قيادة وملاحين لنقل الضيوف إلى وجهتهم «دكا» بعد أن تم الاطمئنان على سلامتهم -ولله الحمد-.وكانت «السعودية» قد اتخذت الاحتياطات اللازمة منذ ظهور الخلل حيث تم تشكيل فريق ضم رؤساء مختلف القطاعات التشغيلية وفور هبوط الطائرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي تم استقبال الضيوف والاطمئنان على سلامتهم وتقديم أقصى درجات العناية والرعاية، وتأمين الإقامة الشاملة لهم إلى جانب تأمين المواصلات من وإلى الفندق وتوفير مجمل الخدمات، وتكليف موظفين للتواجد في الفندق ليكونوا بالقرب من الضيوف والرد على استفساراتهم.كما وصلت الطائرة المقلة للضيوف إلى مطار «دكا» فجر هذا اليوم بتوقيت دكا وكان في استقبالهم مدير «الخطوط السعودية» في بنغلاديش.