اعلنت الموسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن احتياج الادارة العامة للمشاريع والصيانة بالمؤسسة، لعدد من الوظائف الهندسية الرجالية والمطلوب شغلها عن طريق المسابقة، وسيتم قبول الطلبات اعتبارا من تاريخ 1191439هـ، وحتى نهاية 1591439هـ، وتقديم الطلبات يكون من خلال موقع المؤسسة على الانترنت، فيما يكون التقديم للوظيفة على المسمى والمرتبة التي تطابق شغل الوظيفة فعلا، من واقع المؤهلات والخبرات، كما يمكن لموظفي المؤسسة شاغلي الوظائف الهندسية ادخال بياناتهم على مسميات الوظائف المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم العملية، من الوظائف المعلنة حسب الشروط، وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على الموقع سوف يظهر للمتقدم رقم الطلب آليا، وعليه طباعته والاحتفاظ به وارفاقه مع أوراقه الرسمية عند المقابلة، وشملت الوظائف الهندسية الرجالية (مهندس معماري ومهندس كهربائي ومهندس مدني ومهندس ميكانيكي).