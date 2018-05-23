وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم السادس من رمضان 715 وجبة إفطار صائم في مدينة تعز بمحافظة تعز، تستهدف المرضى في مستشفيات المدينة.ويأتي التوزيع في إطار مشروع توزيع 264.080 ألف وجبة إفطار صائم تستهدف 13 محافظة يمنية هي عدن، ومأرب، وشبوة، والمهرة، والجوف، وحضرموت، والحديدة، والبيضاء، وأبين، وتعز، ولحج، والضالع، وصنعاء.كما وزع المركز 850 وجبة إفطار صائم في مديرية زنجبار بمحافظة أبين، تستهدف 850 نازحًا في المديرية.ويأتي التوزيع في إطار مشروع توزيع 264.080 ألف وجبة إفطار صائم تستهدف 13 محافظة يمنية هي عدن، ومأرب،و شبوة، والمهرة، والجوف، وحضرموت، والحديدة، والبيضاء، وأبين، وتعز، ولحج، والضالع، وصنعاء.وفي مديريتي الغيل والحزم بمحافظة الجوف وزع المركز 1300وجبة إفطار صائم في، تستهدف 150 من أسر الجرحى والشهداء و 825 نازحًا و 300 مريض في المستشفيات و25 من ذوي الاحتياجات الخاصة.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 260 مشروعًا.كما وزع المركز 1195 وجبة إفطار صائم في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، تستهدف 175 طالبًا و 250 نازحًا و200 من ذوي الاحتياجات الخاصة.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 260 مشروعًا.وفي حضرموت وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم السادس من رمضان 940 وجبة إفطار صائم في مديريات المكلا، وغيل باوزير، والشحر، وتريم بمحافظة حضرموت، تستهدف 60 طالبا و 543 نازحًا و322 مريضًا في المستشفيات و15 من ذوي الاحتياجات الخاصة.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 260 مشروعًا.كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم السادس من رمضان 800 وجبة إفطار صائم في مديريتي البريقة وخور مكسر بمحافظة عدن، تستهدف 800 مريض في مستشفيات المديريتين.ويأتي التوزيع في إطار مشروع توزيع 264.080 ألف وجبة إفطار صائم تستهدف 13 محافظة يمنية هي عدن ، ومأرب ، وشبوة ، والمهرة، والجوف ، وحضرموت، والحديدة ، والبيضاء، وأبين، وتعز، ولحج، والضالع، وصنعاء.كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم السادس من رمضان 711 وجبة إفطار صائم في مديرية تبن بمحافظة لحج، تستهدف 561 نازحًا و150 مريضًا في مستشفيات المديرية.ويأتي التوزيع في إطار مشروع توزيع 264.080 ألف وجبة إفطار صائم تستهدف 13 محافظة يمنية هي عدن ، ومأرب ، وشبوة ، والمهرة، والجوف ، وحضرموت، والحديدة ، والبيضاء، وأبين، وتعز، ولحج، والضالع، وصنعاء.كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم السادس من رمضان 235 وجبة إفطار صائم في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، تستهدف 235 مريضًا في مستشفيات المديرية .ويأتي التوزيع في إطار مشروع توزيع 264.080 ألف وجبة إفطار صائم تستهدف 13 محافظة يمنية هي عدن ، ومأرب ، وشبوة ، والمهرة، والجوف ، وحضرموت، والحديدة ، والبيضاء، وأبين، وتعز، ولحج، والضالع، وصنعاء.