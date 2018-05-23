أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء أن فلسطين انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.



وقالت المنظمة التي تتخذ في لاهاي مقرا لها في بيان أن "دولة فلسطين قدمت وثائق الانضمام إلى الاتفاقية حول الأسلحة الكيميائية" وتصبح بذلك الدولة ال193 الموقعة كما قال متحدث باسم المنظمة لفرانس برس.



والسلطة الفلسطينية التي تسعى إلى إقامة دولة، تسعى إلى اعتراف من المؤسسات الدولية. وتعارض إسرائيل بصورة منهجية هذه المحاولات وتطلق لهذه الغاية حملة دبلوماسية مكثفة.



وللفلسطينيين وضع الدولة المراقبة غير العضو في الأمم المتحدة منذ 2012 وانضمت فلسطين إلى اكثر من 50 منظمة دولية واتفاقية بحسب الخارجية الفلسطينية منها المحكمة الجنائية الدولية واليونيسكو.



في سبتمبر اصبح للفلسطينيين وضع العضو كامل العضوية في شرطة الإنتربول.



ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية مطبقة في 192 بلدا وأشرفت على إتلاف أكثر من 96% من المخزون المعلن من الأسلحة الكيميائية في العالم.



وقالت المنظمة أن "انضمام فلسطين إلى المعاهدة سيصبح ساريا اعتبارا من 16 يونيو".



ويأتي الإعلان غداة زيارة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي لطلب فتح تحقيق حول جرائم الحرب الإسرائيلية المفترضة في قطاع غزة خصوصا.