يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص وفد المملكة المشارك في مؤتمر العمل الدولي في جنيف في دورته 107، الذي يبدأ أعماله الإثنين القادم ويستمر حتى 8 يونيو المقبل، ويضم وفد المملكة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومات، أصحاب الأعمال، العمال".ويُعقد المؤتمر في دورته الحالية بمشاركة 187 دولة يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة، حيث سيتخلل المؤتمر جلسات عامة واجتماعات اللجان الفنية، التي ترفع تقاريرها واستنتاجاتها للمؤتمر العام.ويناقش المشاركون في المؤتمر، بنوداً دائمة تشمل تقرير رئيس مجلس إدارة المنظمة، إلى جانب تقرير المدير العام للمنظمة، الذي يتطرق لموضوع المرأة في العمل وتعزيز المساواة في الدخل والأجر والتوظيف والمهنة، ومبادرة المنظمة المئوية في هذا السياق لتمكين عمل المرأة وحماية حقوقها.ومن المقرر، أن يستعرض المؤتمر التقارير المالية للمنظمة للسنة المنتهية بنهاية ديسمبر 2017م، وتقارير لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية، كما سيتطرق المؤتمر لبنود فنية، تتعلق بالتعاون الإنمائي الفعال دعمًا لأهداف التنمية المستدامة، والقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وتفعيل دور الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.وسيلتقي وفد المملكة على هامش المؤتمر، ممثلي الدول الأعضاء، كما سيشارك في اجتماعات المجموعة العربية، ودول عدم الانحياز، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، ومجموعة العشرين.وتأتي مشاركة المملكة انسجامًا مع رؤية 2030، الساعية إلى تطوير وتعزيز العلاقات الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية في توليد الوظائف وإيجاد فرص العمل اللائقة وخفض معدلات البطالة، وتحقيق النمو المستدام، وكذلك استمرار تمكين عمل المرأة لزيادة مشاركتها في سوق العمل، وتعزيز بيئة العمل لتصبح جاذبة وآمنة، وتمكين الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.يذكر أن المملكة انضمت إلى المنظمة عام 1976 وصادقت على أولى اتفاقياتها في عام 1978م من أصل 16 اتفاقية صادقت عليها، حيث تأتي مشاركة المملكة السنوية امتدادًا لجهودها المستمرة في إيصال موقفها حول القضايا العمالية الدولية، وسعيها المتواصل لتعزيز العلاقات الدولية والثنائية، إضافة إلى تفعيل دورها المميز والمؤثر في المجتمع الدولي.