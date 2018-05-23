عكاظ (النشر الإلكتروني)أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء خيار «المسار السريع لإصدار شهادات صلاحية التصدير للمنتجات الغذائية المحلية» اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، وذلك للمنشآت الملتزمة بتطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة على المنشأة ومنتجاتها الغذائية ومتطلبات الهيئة، ولا يوجد لديها ملاحظات تستوجب إيقاف التصدير، وحصلت على شهادة صلاحية التصدير لفترة لا تقل عن سنة.
وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن هذه العملية تهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار شهادة صلاحية التصدير للمنشآت الغذائية وشهادات الإرساليات اليومية، ودعم المنتجات الوطنية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وذلك عبر تطوير إجراءات التصدير.
وأضاف السلطان أن الهيئة قلّصت إجراءات إصدار شهادات صلاحية التصدير لتصبح خلال يوم عمل واحد، بدلاً من 15 يوم عمل من خلال النظام الالكتروني، عبر تطبيق خيار المسار السريع للحصول على شهادة صلاحية التصدير للمنشآت الغذائية الملتزمة بتطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية، كما يتم حالياً إصدار شهادات الإرساليات اليومية خلال 25 ثانية بشكل الكتروني دون الحاجة لمراجعة أحد فروع الهيئة بدلاً من 15 دقيقة لكل شهادة وتسلمها ورقياً من أحد فروع الهيئة، وفقاً للشروط المحددة لذلك المنشورة على موقع الهيئة الالكتروني: http://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Pages/LMCES.aspx ولفت إلى أن «الغذاء والدواء» تواصل تطوير إجراءاتها الالكترونية ومؤشرات الأداء الخاصة بذلك لتسهيل إجراءات التصدير مع متابعة المنشآت الغذائية من خلال زيارات روتينية للمحافظة على جودة المنتجَين المحلي والمصدّر.