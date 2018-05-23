أنهى الحكم الدولي لكرة السلة حاتم الحازمي برنامج دبلوم اعداد مدبين الحكام في العالم، والذي اختمم مؤخرا في الهند بمشاركة نخبة من أفضل مدربي العالم في مجال طرق التدريب، واجتاز جميع الاختبارات النظرية والعملية، وامتد التحضير للبرنامج 3 أشهر متواصلة عن طريق الدراسات والاختبارات أون لاين قبل اختتام البرنامج في الهند.



رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد هنئا الحازمي بالخصول على الدبلوم، والذي يضعه من مدربين النخبين للحكام لكرة السلة وهو امتداد لمسيرة الحازمي، الذي يعد من أفضل الحكام في آسيا والمرشح لبطولة كأس العالم للشباب.