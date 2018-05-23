استدعت وزارة الخارجية في الكاميرون سفير الولايات المتحدة في ياوندي بعد نشره بيانا يدين الممارسات في المناطق الناطقة بالإنكليزية، كما اعلنت مصادر حكومية ودبلوماسية لوكالة فرانس برس.



ولم يكشف مضمون تصريحات وزير الخارجية الكاميروني لوجون مبيلا مبيلا خلال لقائه الذي عقد الثلاثاء مع السفير الأمريكي بيتر هنري بارلرين.



ويأتي ذلك بعد أربعة أيام على نشر سفير الولايات المتحدة في الكاميرون بيانا يتهم حكومة الكاميرون بتنفيذ عمليات "اغتيال محددة الأهداف" في المناطق التي تشهد اضطرابات، كما اتهمت الانفصاليين المسلحين من الأقلية الناطقة بالإنكليزية "بقتل دركيين" و"خطف موظفين".



وقال البيان "حدثت اغتيالات بأهداف محددة من جانب الحكومة إضافة إلى عمليات اعتقال بدون إمكانية الحصول على مساعدة قانونية أو لقاء العائلات أو الصليب الأحمر، وذلك إلى جانب إحراق ونهب قرى".



واتهم السفير الأمريكي أيضا الانفصاليين بارتكاب "عمليات قتل استهدفت دركيين وخطف موظفين وإحراق مدارس".