واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم السادس على التوالي توزيع السلال الرمضانية على 835 أسرة سورية لاجئة في محافظة الزرقاء بالأردن. ويأتي التوزيع ضمن مشروعات المركز التي يقدمها للنازحين من الشعب السوري في الداخل واللاجئين منهم في دول الجوار للتخفيف من معناتهم جراء الأزمة الحالية في بلدهم.كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم السادس من رمضان توزيع السلال الغذائية ووجبات إفطار صائم على النازحين السوريين في قريتي العنكاوي والزقوم في منطقة سهل الغاب بريف حماه.يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 12.760 سلة رمضانية و10.000 وجبة إفطار صائم للنازحين السوريين، وفي إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في سوريا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، للوقوف مع الأشقاء السوريين في الأزمة التي يمرون بها.