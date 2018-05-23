أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان عن امتنانه لواشنطن على اتخاذها عقوبات ضد إيرانيين زودوا الحوثيين في اليمن بخبرات تقنية مرتبطة بالصواريخ الباليستية، ما مكنها من إطلاق صواريخ على مدن المملكة والمنشآت النفطية، وفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية.وبيّن الأمير خالد بن سلمان أنه فيما تدعي إيران أن برنامجها الصاروخي من أجل الدفاع عن نفسها، أُطلق باتجاه المملكة أكثر من 140 صاروخ باليستي حوثي إيراني على أهداف مدنية حتى تاريخ اليوم ٢٣ مايو.ووجه السفير السعودي في واشنطن سؤالاً إلى وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف حول كيف تزويد الميليشيا الحوثية بالصواريخ التي تستهدف الرياض يساعد في الدفاع عن إيران ؟.وكانت وزير الخزانة الأمريكية ستيفن مونشن قد قال في بيان: «إن الوزارة تستهدف خمسة مسؤولين إيرانيين مرتبطين بفيلق القدس وبتطوير برامج الصواريخ الباليستية، فقد مكنت تصرفاتهم الحوثيين من إطلاق صواريخ على المدن السعودية والمنشآت النفطية»، مضيفاً أنهم عطلوا الجهود الإنسانية في اليمن وهددوا حرية الملاحة البحرية في المياه الإقليمية.وأفاد وزير الخزانة، بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الدعم الإيراني للمتمردين الحوثيين الذين يهاجمون المملكة العربية السعودية، ويجب على جميع دول المنطقة أن تكون حذرة لمنع إيران من إرسال أفرادها وأسلحتها وأموالها لدعم عملائها في اليمن.