أعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد اليوم (الأربعاء) عن تعاقد مجلس إدارة النادي برئاسة نواف بن ناصر المقيرن مع المدرب الأرجنتني رامون دياز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.وأكد رئيس مجلس إدارة النادي بأن التعاقد مع المدرب جاء بعد مفاضلة بين عدد من الملفات لمدربين يمثلون مختلف المدارس التدريبية في العالم.يشار إلى أن رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ قد أعلن تكفله بكامل عقد الأرجنتيني رامون دياز وطاقمه المساعد، لمدة عام قابلة للتجديد.وستكون أول مباراة لرامون دياز مع فريقه الجديد الاتحاد ضد الهلال في كأس السوبر.