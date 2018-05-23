أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس مجلس أمناء جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد الأمير سلطان بن سلمان، أن تأخر تدشين كود البناء سبقه تأخر مشاريع كثيرة مثل برنامج إعمار المساجد التاريخية وبرنامج أنسنة المدن وغيرها من المشاريع التي عمل مع عدد من الجهات الحكومية والشركاء عليها وأخذت وقتها حتى انطلقت أخيراً بشكل منظم وبعد أن تقبلها المجتمع والجهات الحكومية وتحمسوا للمشاركة فيها.ونوه خلال تدشينه أمس الأول (الإثنين) جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد «مشروع كود بناء المساجد»، إلى رمزية إقامة هذه المناسبة في الدرعية التاريخية التي كانت منطلقا للوحدة والدعوة المباركة التي وحدت القلوب قبل الجغرافيا. وقال: إن العناية بالمساجد لابد أن تكون المهمة الأولى ليست لوزارة الشؤون الإسلامية وحسب ولكن لكل إنسان ينتمي لهذا البلد، ونحن الآن في تحد مع التطور الهائل في وسائل التواصل الاجتماعي وانشغال الشباب بها أن نعيد لهذه الأجيال اهتمامها بالمساجد عناية وعمارة، ولا يعقل أن لا يأخذ المسجد الأولوية في الاهتمام في بلد الإسلام والحرمين الشريفين.ودعا إلى تقليل البذخ والتباهي في الأشكال الهندسية في المساجد وصرف تكاليف مبالغ فيها.وأعـد «كود بناء المساجد» عنصراً رئيساً في الجهود التي تتولاها عدد من الجهات بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية لخدمة بيوت الله إعماراً وترميماً بما يتماشى مع دورها الرئيس في المجتمع وحياة المسلم. وقال: تمنينا لو تم إطلاق كود بناء المساجد قبل 20 عاماً، فقد بني خلال هذه المدة عشرات الآلاف من المساجد والكثير منها يعاني من الهدر في الصيانة والطاقة والتكاليف، وهذا المشروع أعـده من الفرص التي لم يحن وقتها إلا اليوم.