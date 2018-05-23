وجه أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف، شركة الكهرباء «القطاع الشرقي»، بالعمل على تعزيز الشبكة في منطقة وادي المياه بشكل خاص والشرقية بشكل عام لتلافي تكرار الانقطاعات الكبيرة.وأكد أن القيادة حريصة على توفير مختلف الخدمات للمواطن والمقيم على أرض هذا الوطن، لافتا إلى أن الكهرباء تعد جزءا لا يتجزأ من استخداماتنا المهمة في حياتنا اليومية.جاء ذلك خلال تكريمه أمس (الثلاثاء) عدداً من المهندسين والموظفين السعوديين في شركة الكهرباء «القطاع الشرقي» ؛ لتميزهم في أداء عملهم وتحقيقهم لنسبة عالية من السرعة في إعادة التيار الكهربائي للمستفيدين خلال الظروف المناخية التي تعرضت لها محافظة النعيرية والمراكز التابعة لها التي تسببت في سقوط ثلاثة أعمدة جهد عالي للخط الواصل بين محطات النعيرية ونطاع والصرار وحنيذ.ونوه أمير الشرقية بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة أثناء تأدية العمل.