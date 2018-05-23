شدد أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، على أهمية دور المحافظين الإشرافي في متابعة الأعمال والإشراف على المراكز المرتبطة بهم وسير العمل بها، إضافة إلى متابعة أداء الأجهزة الحكومية التابعة للمحافظة بما يخدم المواطنين وتحقيق احتياجاتهم.ودعا خلال استقباله أمس (الثلاثاء)، محافظ طريف بدر العتيبي، ومحافظ رفحاء فراج العماني، ومحافظ العويقيلة المكلف حسين الدغيم، إلى بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين والارتقاء بالعمل بما يحقق تطلعات القيادة.وناقش مع المحافظين الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في المحافظات والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلى وضع الخطط التطويرية لتقديم خدمات أفضل وبمستوى أعلى، وإلى تكثيف برامج توعية أهالي المحافظات والمراكز التابعة لها، بضرورة الحفاظ على البيئة بمكوناتها الشاملة الزراعية والحيوانية والطبيعية. من جهة أخرى، التقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمس، رئيس فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمنطقة خلف القاران. وأكد أهمية قيام الجمعية بدورها في إبراز ما تزخر به المنطقة من موروث ثقافي وشعبي وفني ومسرحي وضرورة رعاية المبدعين وتبني المواهب الشابة من الجنسين وإتاحة الفرصة أمامهم في المجالات الثقافية والفنية كافة، مشددا على أهمية توافق خطط وأفكار وبرامج الجمعية مع رؤية المملكة 2030، التي أرست انطلاقة جديدة للثقافة السعودية.