افتتح أمير الجوف الأمير بدر بن سلطان أمس (الثلاثاء)، برج القرآن الكريم الخيري التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة دومة الجندل.وأوضح رئيس مجلس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل عيسى بن إبراهيم الدريويش، أن المشروع يتكون من 11 طابقاً بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون ريال، مبيناً أن ريع هذا المشروع سيخصص لنشاطات جمعية تحفيظ القرآن الكريم فقط. من جهة أخرى، استقبل الأمير بدر بن سلطان أمس المواطنين والمسؤولين وشيوخ محافظة دومة الجندل الذين هنأوه بدخول شهر رمضان المبارك، وتناولوا طعام العشاء على مائدته.كما استقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الجندل الرياضي عبدالرحمن بن صالح الحجاج بمناسبة صعود النادي لمصاف الدرجة الثانية.