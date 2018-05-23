أكد أمير القصيم الرئيس الفخري للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمدينة بريدة (أبناء) الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أن قيادتنا الحكيمة تعد كل يتيم أبناً من أبنائها، داعياً الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام إلى أن يكون شعارها في المجتمع «نُغير الألم إلى الأمل»، وأن تسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة للأيتام ومواكبة تطلعات القيادة لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء الجمعيات التي تقدم خدماتها لأبنائنا الأيتام، متمنياً من الجميع الإسهام في دعم الجمعية وأنشطتها حتى تستطيع مواصلة برامجها ليتحقق الهدف المنشود من إنشائها وهو خدمة الأيتام.جاء ذلك خلال رعايته أمس الأول احتفالية «بسمة يتيم» التي نظمتها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «أبناء» ببريدة في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.من جهة أخرى، اطلع أمير المنطقة على إنجازات وأعمال مؤسسة عبدالعزيز العوهلي الخيرية بمحافظة عنيزة، وسير الأعمال فيها، وتسلم خلال لقائه أمس الرئيس التنفيذي للمؤسسة فهد العوهلي، تقريراً عن تلك الإنجازات وما حققته المؤسسة في مجال العمل الاجتماعي وميدان ريادة الأعمال المجتمعية.من ناحية ثانية، استقبل الأمير فيصل بن مشعل أمس (الثلاثاء)، مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد المذن، وفريق العمل ببرنامج المشروع التقني للصيانة التطوعية تحت شعار «تقني العطاء» في مرحلته الأولى، ويستهدف صيانة منازل الأسر المحتاجة، الذين قدموا لتسليمه تقريراً مفصلاً عن البرنامج.