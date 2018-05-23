نفذت بلدية تاروت التابعة لبلدية القطيف جولات تفتيشية شملت زيارة 200 محل تجاري وأسفرت عن رصد 39 مخالفة صحية، وإنذار 50 محلا، وإتلاف 150 كم مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفرض غرامات مالية، إضافة إلى نقل 840 مترا مكعبا من النفايات والأنقاض مجهولة المصدر وتوجيه 129 إنذارا لمخالفي الأنظمة والاشتراطات البلدية.فيما صادرت الفرق الرقابية في بلدية رأس تنورة، 120 كيلو جرام طحينا، و45 كيلو خضارا، بالإضافة الى أدوات ومواد أخرى جميعها غير صالحة للاستخدام، خلال ضبط مستودع عشوائي مقام بسكن عمال، يعود لأحد المطاعم بالمحافظة، تقوم عليه عمالة بتخزين وتحضير مواد غذائية بطريقة عشوائية، ويفتقر للاشتراطات والأنظمة البلدية، وعلى إثر ذلك أغلق المنزل والمطعم وتمت مصادرة وإتلاف كافة محتوياته.من جهة أخرى، نفذت بلدية الخفجي بالتعاون مع المجلس البلدي، أخيرا حملة رقابة صحية شاملة على كافة المحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، نتج عنها رصد عدة مخالفات من ضمنها 6 محلات لم تلتزم بالزي الرسمي وتم تحرير مخالفات بذلك، وتم ضبط أحد المطاعم تحضر فيه المواد الغذائية بطريقة غير صحية وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية وتدني مستوى النظافة العامة وعدم وجود شهادات صحية لـ10 عمالة وعدم التقيد بالزي الرسمي وإتلاف 80 كيلو من الأرز.وحرر مراقبو الأسواق 11 إشعار بالإزالة فوراً لباعة متجولين بالطرق الرئيسية تمارس البيع العشوائي والافتراش للمواد الغذائية بطريقة تفتقد لضوابط الحفظ والتخزين والنقل، إضافة الى أنها مجهولة المصدر.