تحقق الجهات الأمنية بمنطقة القصيم في وفاة رئيس المجلس البلدي بمدينة بريدة رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور إبراهيم الغصن، التي حدثت في ظروف غامضة.وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن ظروف الوفاة غير طبيعية، مرجحة وجود شبهة جنائية. فيما قال المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني لـ«عكاظ»، إن المتابعة جارية لكشف ملابسات حادثة الوفاة، وسيتم توضيح الحقائق في حال اكتمالها.وأكد شقيق المجني عليه سليمان الغصن لـ«عكاظ»، أن الدكتور إبراهيم عثر عليه صباح أمس (الثلاثاء) في مستودع شمال بريدة متوفى متأثراً بجراحه إثر اعتداء عليه بآلة حادة وجسده ملطخ بالدماء.