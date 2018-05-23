تمكن الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، فجر أمس (الثلاثاء)، من إنقاذ عامل علق في برج تابع لإحدى شركات الاتصالات على طريق مكة - الكر.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، إن فرق الإنقاذ نجحت من إنقاذ العامل من علو 20 متراً بأحد الأبراج على طريق مكة المكرمة - الكر، إذ كان يؤدي عمله واختل توازنه وكاد أن يسقط لولا أنه علق، وتمت الاستعانة بسيارات السلالم لكي لا يحدث اهتزاز في البرج ما يشكل خطورة بالغة على العامل، كما تم تأمين محيط العامل بوضع دعامات من السقالة الخشبية كعمل احترازي لحمايته من السقوط نتيجة أي خطأ قد ينتج أثناء عمليات الإنقاذ، بينما كانت الوسادات الهوائية جاهزة لأي طارئ، إلى أن تم إنقاذ العامل بنجاح، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج واتضح أن صحته مستقرة.