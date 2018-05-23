فيما بلغ عدد الفرص التدريبية التي تم حجزها 72388 للمعلمين والمعلمات في الدورات الصيفية، تصدرت جدة الإدارات التعليمية بتسجيل 5004 (ذكور) حتى أمس (الثلاثاء)، تلاها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بـ4005 (إناث). وجاءت الإدارة العامة للتعليم بالطائف ثالثاً بـ2846 (إناث)، وتصدرت الاهتمامات الأكثر تسجيلاً بين المعلمين والمعلمات مهارات التدريس بـ37137 طلباً ثم بيئات التعلم بـ7489 طلباً، تلاها القيادة والإدارة بـ6536 طلباً، فيما بلغ عدد البرامج التدريبية التي سجل بها المعلمون والمعلمات 3314 برنامجاً تدريبياً.يذكر أن القبول في البرامج التدريبية سيغلق الأربعاء القادم أو باكتمال حجز الفرص المتاحة للتدريب والتي تبلغ 91500 فرصة تدريبية، تبقى منها 19112 فرصة. وكانت وزارة التعليم أعلنت عن حوافز لتشجيع المعلمين والمعلمات للالتحاق بهذه الدورات شملت منح نقاط في المفاضلات في النقل الخارجي والداخلي بالإضافة إلى أولوية الترشيح في عدد من مجالات التطوير الوظيفي كأولوية الإيفاد للتدريس في المدارس السعودية في الخارج، والتفرغ للدراسات العليا في الجامعات السعودية والابتعاث الخارجي والمنافسة على القيادة المدرسية وفي إدارات التعليم.