اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، على خطط فرع وزارة العدل بالمنطقة للمرحلة القادمة، خصوصاً ما يتعلق بتطوير منظومة العمل التقني.وتسلم خلال استقباله أمس (الثلاثاء) في الإمارة بالعاصمة المقدسة، مدير الفرع الدكتور عبدالله الحريري، إهداء وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ممثلاً في كتاب «المبادئ والقرارات القضائية».واستمع الأمير عبدالله بن بندر إلى نبذة عن الكتاب الذي يوثق القرارات القضائية منذ العام 1391هـ وحتى 1437هـ، كما استعرض إنجازات فرع وزارة العدل بالمنطقة خلال الفترة الماضية.من جهة أخرى، استقبل الأمير عبدالله بن بندر أمس رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية البر بمكة المكرمة، واستمع إلى شرح عن أعمال الجمعية ودورها في خدمة المجتمع، كما اطلع على مشاريع الأوقاف الخاصة بالجمعية التي سيخصص ريعها للصرف على مستفيدي الجمعية.