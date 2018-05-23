أكد الخبير المالي والمصرفي مصطفى تميرك لـ«عكاظ» وجود تحديين واضحين درستهما غرفة وأمانة جدة أخيراً، يتطلبان متابعة أمين جدة الجديد، يتمثلان في صعوبة إصدار تراخيص العمل التجاري للعديد من الأنشطة، وتعقيد اشتراطات البدء في الأنشطة التجارية. وطالب بمراجعة كافة التراخيص الاستثمارية لجميع الأنشطة وإعادة هندستها بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية.وقال: «يجب الاهتمام بمشاريع تصريف مياه الأمطار وحلها جذرياً، فالوضع الحالي هو اعتماد الحل المؤقت القائم على شفط المياه من الطرقات».من جهتها، أوضحت سيدة الأعمال أمل عبدالله لـ«عكاظ» ضرورة تسهيل تجديد الرخص التي تمنحها الأمانة لرجال وسيدات الأعمال، لافتة إلى أن الحصول على تراخيص من الأساس بالغ الصعوبة، ويتطلب إحضار معقبين لديهم معرفة بإجراءات الأمانة لتسهيل إجراءات الحصول على الترخيص.وقال فؤاد العمر (أحد ملاك المنازل في مخططات شمال شرق جدة) لـ«عكاظ»: «الأمانة اعتمدت خلال السنوات الماضية المخططات العمرانية، ولكن تحولت نظرتها وأصبحت تصفها بـ«غير النظامية»، ورغم صدور أحكام إدارية قطعية إلا أن أمانة جدة منعت إيصال الكهرباء لتلك المنازل».