أشاد صندوق النقد الدولي، بنجاحات السعودية في إصلاحاتها، معتبراً تطبيق بعض مبادرات الإيرادات غير النفطية إنجازاً بارزاً، متوقعاً تحسن النمو للعام الحالي وعلى المدى المتوسط والتقدم في تنفيذ الإصلاحات الطموحة في إطار رؤية 2030.وأكد الصندوق عبر بيان صادر عن بعثة خبرائه الذين زاروا المملكة خلال الفترة 2 – 14 مايو 2018 لمشاورات المادة الرابعة، أهمية دعم النمو والمساواة من خلال توفير مزيد من التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تطوير أسواق سندات الدين، وتحسين فرص الحصول على التمويل وخاصة للنساء، منوها إلى أن تحسين مناخ الأعمال يشهد تقدماً كبيراً من خلال تحديث نظام المشتريات الحكومية، وتسهيل إجراءات ترخيص مؤسسات الأعمال وتنظيمها.وفي تعليقه على البيان، قال وزير المالية محمد الجدعان: «إنه يؤكد تحقيق حكومة المملكة تقدماً جيداً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، خصوصا في ظل النتائج الإيجابية للتقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الحالي 2018م»، مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي تبذل لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة ومعالجة التحديات التي قد تواجه ذلك في ظل توجيهات ومتابعة قيادتنا الرشيدة.وكان صندوق النقد الدولي أكد أن السعودية تواصل تحقيق تقدم جيد في برنامجها الإصلاحي الطموح، مشيرا إلى تحسن النمو في المملكة في 2018 وعلى المدى المتوسط مع ترسخ الإصلاحات.وبين الصندوق أن التحديات الرئيسية أمام الحكومة هي مواصلة تنفيذ الإصلاحات، وتحقيق الأهداف التي حددتها للمالية العامة، والإحجام عن معاودة التوسع في الإنفاق الحكومي، تماشيا مع ارتفاع أسعار النفط، مشيرين إلى أن ضريبة القيمة المُضافة تمثل إنجازا بارزا في تعزيز الثقافة الضريبية وتقوية الإدارة الضريبية في المملكة.