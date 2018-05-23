تقدم وكيل محافظة الطوال جابر بن محمد علي عواف المصلين في جامع قرية شعب الذئب، على الشهيد رئيس الرقباء حمد بن محمد مقهد حمدي، الذي لقي ربه وهو يذود عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.ونقل العواف تعازي القيادة لذوي الشهيد، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر وحسن العزاء. كما واسى العقيد إبراهيم مهيدب المهيدب من قوة جازان والمقدم عبدالوهاب متعب العسيري من الشؤون الدينية بقوة جازان، ذوي الشهيد، سائلين الله أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته. من جانبهم، عبر ذوو الشهيد الحمدي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره. وللشهيد ولدان وبنت، وله من الأشقاء كل من عبدالله ويحيى وعبدالعزيز وجمال الذين أكدوا وبلسان واحد أنهم فخورون باستشهاد شقيقهم وهو يذود عن وطنه، مؤكدين أنهم جميعا فداء للدين والوطن.