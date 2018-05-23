واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، أسرة الحربي، في وفاة التربوي عبدالرحيم بن عبدالكريم الحربي.وأعرب أمير تبوك في اتصال هاتفي بذوي الفقيد عن عميق حزنه، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر وحسن العزاء.وتلقت أسرة الحربي العزاء في فقيدها من المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري، ومدير السجون بمنطقة تبوك العميد سياف المحيا، والمتحدث باسم المديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت، ومحافظ أملج زياد البازعي، ووكيل المحافظة مسعود الجهني.وشكرت أسرة الحربي كل من واساهم في فقيدهم وفي مقدمتهم أمير منطقة تبوك، سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.