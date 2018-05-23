ودعت محافظة هروب بمنطقة جازان مساء أمس الأول االإثنين شهيد الوطن الجندي حسن جابر مفرح الهروبي من منسوبي القوات المسلحة اللواء الثامن عشر الذي لقي ربه وهو يذود عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.وتقدم محافظ هروب أحمد بن حسن الفيفي المصلين على الشهيد في جامع الجوف، مع عدد من الأهالي والمسؤولين.ونقل الفيفي تعازي القيادة لذوي الشهيد وتعازي أمير منطقة جازان ونائبه، داعيا الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته وأن يتقبله من الشهداء. وعبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم بالدور البطولي الذي قدمه الشهيد وما وجدوه من ثناء من قبل زملائه وتضحياته منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل، مبينين أنهم فداء لهذه الأرض الطيبة المباركة، وكل قبائل هروب رهن إشارة القيادة دفاعا عن الوطن وحدوده ومقدساته.