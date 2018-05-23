توج العريف ظافر دشيش الخثعمي بطولاته بالشهادة في أيام الشهر الفضيل، فالخثعمي أحد أبناء قرية الصدر شمال مركز خثعم بمحافظة بلقرن لم تثنه إصابات الحرب التي تلقاها 3 مرات عن مواصلة واجبه في دحر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران والذود عن حدود الوطن ومقدراته.وقال غرم دشيش الخثعمي أخو الشهيد: إن أخاه ظافر كان -رحمه الله- مضرب الشجاعة والبطولة، فقد أصيب 3 مرات متفرقة وما زاده ذلك إلا إصرارا وعزيمة على مجابهة أعداء الوطن حتى آخر لحظة من حياته. وذلك ما أكده لنا زملاء الشهيد بأنه تمكن من القضاء على عدد من الحوثيين قبل أن يلقى ربه.وأضاف غرم، أن أخاه كان يتمنى الشهادة وصرح بذلك غير مرة حتى أكرمه الله بتحقيق هذه الأمنية العظيمة وفي شهر رمضان المبارك.وأشار إلى أن الشهيد متزوج ولديه اثنان من الأبناء.