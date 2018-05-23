قدم السبعيني عبيد بن صلاح العتيبي نموذجا مضيئا في الإرادة والإصرار وعدم اليأس، حين تمكن من الحصول على الشهادة الجامعية بدرجة البكالوريوس تخصص (الدعوة) من جامعة الإمام محمد بن سعود، بعد أن اجتاز عمره 70 عاما، مؤكدا بذلك أن التعليم لا يتوقف عند سن محددة بل متاح متى ما رأى الإنسان مقدرته على ذلك.وذكر أنه بدأ دراسته من مدارس الفلاح في الرياض في أوائل الثمانينات الهجرية في البطحاء، إلا أنه لم يحصل على شهادة الصف السادس الابتدائي التي كانت في وقتها تحقق للشخص أفضل الوظائف، وأنه اضطر أن يترك المدرسة في 1384.وأوضح أنه بعد ترك الدراسة فضل الانتقال إلى هجرة الرفاع في محافظة عفيف غرب العاصمة الرياض عام 1395هـ، حيث عمل مع أبناء الهجرة على إنشاء مسجد للصلاة وتولى وظيفة الإمام والخطيب للجامع، وعاش في المحافظة وكان راتبه وقتها 500 ريال إلى أن التحق بالعمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام 1413هـ.وعاد العتيبي لإكمال دراسته عام 1401هـ في محو الأمية للحصول على شهادة الصف السادس الابتدائي وواصل تعليمه والتحق بمعهد الحرمين في مكة المكرمة وقضى فيه 8 سنوات وحصل على شهادة الثانوية في 1423، ثم التحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وحصل على درجة البكالوريوس في تخصص الدعوة، واستطاع التخرج منها خلال المدة المحددة بأربع سنوات.وذكر العم عبيد بن صلاح العتيبي أنه متقاعد حاليا، ولا يزال يقوم بإمامة المصلين منذ 40 عاما، مؤكدا أن حصوله على شهادة البكالوريوس كان دافعا لأولاده لإكمال دراستهم.