أطلق وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، أمس (الثلاثاء)، حملة «أبطالنا»، لتكريم عدد من أبناء المركز؛ نظير تحقيقهم عددا من البطولات المحلية والعالمية في السباحة، ورفع الأثقال، والفن، بحضور رجال الأعمال والإعلاميين والداعمين للحملة، وذلك بمقر مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة.واستهلت الحملة بعرض فيلم لأحد أنشطة المركز، وهو العلاج عن طريق برنامج ركوب الخيل ما يُعرف علمياً باسم «هيبو ثيربي»، ويعد مركز الملك عبدالله من أوائل المراكز التي طبقت هذه التقنية في العلاج منذ 10 أعوام، واستفاد منها نحو 300 طفل.